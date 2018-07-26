Trabzon'da kaçak kazı operasyonu

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki bir kilise alanında kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi Hacı Mahmutoğlu Eski Kilise mevkinde kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kazı yaptıkları sırada 5 kişi suçüstü yakalandı.
Olayda, şüphelilerin kazıda kullandıkları dedektör, iki dedektöre ait batarya, yan keskili kazma, nacak, küçük balyoz, küçük çekiç ve iki demir çubuk ele geçirildi.
Kazı malzemelerine el koyan ekipler, gözaltına alınan şüphelileri İl Jandarma Komutanlığına götürdü.
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