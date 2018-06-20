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Trabzon'da kaçakçılıkla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 20:38 | Son Güncelleme

Kente İran'dan gümrük kaçağı sigara getirdiği iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Trabzon'a İran'dan gümrük kaçağı sigara getirdiği iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente İran'dan gelen otobüslerle gümrük kaçağı sigara getirileceği ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Uygulama noktasında durdurulan İran plakalı iki otobüste yapılan aramada 10 bin 745 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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2 tutuklama Kaçakçılıkla mücadele Trabzon

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