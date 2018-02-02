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Trabzon'da katı atık bertaraf tesisine tepkiler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 18:36 | Son Güncelleme

Aleyna BAYRAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON'un Araklı ilçesinde eski bir taş ocağı alanına kurulması planlanan katı atıktan enerji üretilecek tesise karşı çıkan yöre halkının tepkileri sürüyor. Vatandaşlar topladığı, 1573 imzayı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

Araklı'nın Taşönü Mahallesi'nde eski taş ocağının bulunduğu 243 bin metrekarelik alanda kurulacak tesiste, Trabzon, Rize ve ilçelerinden TIR'larla taşınacak katık atıklar bertaraf edilerek enerji üretilecek. Bölgede 7 köyün ortasında bulunan alanda çöp depolanacağını öne süren ilçe sakinlerinin projeye karşı tepkileri sürüyor. Araklı Taşönü Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna karşı 1573 imza toplayan vatandaşlar hazırladıkları dilekçeyi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

‘ARAKLI'NIN İDAM FERMANIDIR'

Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binası önünde ‘Araklı çöp olmasın' yazılı pankart açan kalabalık adına konuşan Baki Malkoçoğlu, katı atık depolama merkezinin Araklı ilçesinin idam fermanı olacağını savundu. Doğal güzellikleri ve tarihi alanlarıyla turizm merkezi olan Araklı'nın tesise karşı olduğunu ifade eden Malkoçoğlu, "Turup'ta yapılması planlanan Katı Atık Depolama Tesisi Projesi tüm Araklı halkının hiçbir ayrım gözetmeksizin ortaklaşa verdiği mücadele sonunda kaldırıldı. Peki Turup'a 2 kilometre Araklı şehir merkezine 4 kilometre mesafedeki ve etrafında yerleşim alanları olan Taşönü mevkiine çöp depolama merkezi yapılırsa Turup ve Araklı nasıl turizm merkezi olacaktır? Hangi turist sağlıksız çevre koşulları içerisinde ve çöp kokuları altında tatil yapmak ister? Taşönü'nün yerleşim alanı ve heyelan alanı olması, doğal mağaralar ve yer altı suları, çevredeki akarsular ve doğa dikkate alındığında burada yapılacak çöp toplama alanının bir felakete yol açacağı aşikardır” dedi.

‘MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Yasal ve hukuki mücadelerine devam edeceklerini ifade eden Malkoçoğlu, "Araklı'ya, Arsin'e Trabzon'a bu çöpü yaptırmayacağız. İnsan kendi gücünün farkına varsın. İnsan gücü kanun yaptırıyor, kanun yıktırıyor. Trabzon ve Rize ile yapılan sözleşmelerde çöp tesisi dönüşümlü olarak 10 yıl Trabzon, 10 yıl Rize düşünülmüştü. İhale bize kaldı. Biz bunu kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

ESKİ BAŞKAN, CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ

Burada konuşan Araklı Belediyesi eski Başkanı Ümit Çebi de Taşönü denilen bölgenin turizm alanı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Turup'a bitişik olan bir mahalle. Santa Harabeleri'ne buradan gidilmektedir. Çöp tesisi olayında orada yapılan çalışmalar neticesinde bazı turizm kalıntılarına rastlanmıştır. Tesis burada yapıldığı taktirde o bölgede binlerce insan göçe zorlanacaktır. Cumhurbaşkanımız ‘Burada yapılan zulme dur deyin' lütfen. Buraya lütfen alanında uzman mühendis ve bilim insanlarını gönderin, araştırma yapsınlar. Biz eminiz ki burada yapılan zulme dur diyeceklerdir" diye konuştu. Grup daha sonra dağıldı.

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