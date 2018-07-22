HABER

Trabzon'da kentsel dönüşüme 112 milyon lira

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 15:30 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: - "Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabı kapsamında 2 bin 168 hissenin hak sahiplerine 112,7 milyon lira ödeme yapıldı"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabı kapsamında, 2 bin 168 hissenin hak sahiplerine 112,7 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından sürdürülen Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde kamulaştırma çalışmaları için hak sahipleri ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

İkinci etap görüşmelerde 61 bin 140 metrekarelik alandaki arsa ve konutlarda bulunan 3 bin 947 hissenin 2 bin 168'inin anlaşma usulü ile hak sahiplerinden satın alındığını aktaran Gümrükçüoğlu, "Projenin ikinci etabı kapsamında 2 bin 168 hissenin hak sahiplerine 112,7 milyon lira ödeme yapıldı. Geri kalan tutarların ödenmesi işlemlerine devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Gümrükçüoğlu, ikinci etap yıkım çalışmalarının da devam ettiğini işaret ederek hak sahibi vatandaşlara anlaşma sürecine gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür etti.

Projenin önemine de dikkati çeken Gümrükçüoğlu, "Çömlekçi Kentsel Dönüşümü etap etap gerçekleştirilecek olan dev bir projedir. Oldukça yüksek bir maliyete sahip olan bu dev proje tamamlandığında Trabzon şehir merkezinin çehresi tamamen değişecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Gümrükçüoğlu, birinci etapta olduğu gibi ikinci etapta da anlaşma ve yıkımların tamamlanmasının ardından her iki etap için hazırlanan projenin uygulamasına geçileceğini kaydetti.

PARTNERGergedanın doğun anını hayretle izledilerGergedanın doğun anını hayretle izlediler
Trabzon'da dünyanın en tehlikeli yolunda doğa yürüyüşüTrabzon'da dünyanın en tehlikeli yolunda doğa yürüyüşü
Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandıAskerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi Trabzon Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükcüoğlu

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Son dakika! Uzun dönem askerlerin 'bedelli' videosuna soruşturma

Son dakika! Uzun dönem askerlerin 'bedelli' videosuna soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi

Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi

Gemiden kaçan angusu denizde kestiler!

Gemiden kaçan angusu denizde kestiler!

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Türk Hava Yolları'ndan (THY) kritik uyarı: Bu mesajı silin

Türk Hava Yolları'ndan (THY) kritik uyarı: Bu mesajı silin

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.