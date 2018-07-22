Trabzon'da kentsel dönüşüme 112 milyon lira

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabı kapsamında, 2 bin 168 hissenin hak sahiplerine 112,7 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından sürdürülen Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde kamulaştırma çalışmaları için hak sahipleri ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

İkinci etap görüşmelerde 61 bin 140 metrekarelik alandaki arsa ve konutlarda bulunan 3 bin 947 hissenin 2 bin 168'inin anlaşma usulü ile hak sahiplerinden satın alındığını aktaran Gümrükçüoğlu, "Projenin ikinci etabı kapsamında 2 bin 168 hissenin hak sahiplerine 112,7 milyon lira ödeme yapıldı. Geri kalan tutarların ödenmesi işlemlerine devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Gümrükçüoğlu, ikinci etap yıkım çalışmalarının da devam ettiğini işaret ederek hak sahibi vatandaşlara anlaşma sürecine gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür etti.