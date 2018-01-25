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Trabzon'da korkunç kaza! Midibüs otobüs durağına daldı

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 16:20 | Son Güncelleme 22 dakika önce

Trabzon'dan son dakika kaza haberi geldi. Akçaabat ilçesinde midibüs kontrolünü kaybederek otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'da korkunç kaza! Midibüs otobüs durağına daldı

Son dakika haberine göre Akçaabat'tan Trabzon istikametine giden Ü.K. yönetimindeki 61 KN 449 plakalı midibüs, Yaylacık Mahallesi'nde otobüs durağında bekleyenlere çarptı.

Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Akçaabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan biri KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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