Trabzon'da korkunç kaza! Midibüs otobüs durağına daldı

Son dakika haberine göre Akçaabat'tan Trabzon istikametine giden Ü.K. yönetimindeki 61 KN 449 plakalı midibüs, Yaylacık Mahallesi'nde otobüs durağında bekleyenlere çarptı.
Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Akçaabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan yaralılardan biri KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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