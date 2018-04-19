Trabzon'da kültür sanat

İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Tamamen Doluyuz" adlı oyunu Trabzon'da sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Amerikalı oyun yazarı Becky Mode'un kaleme aldığı, çevirisini Lale Eren Dalsar'ın yaptığı oyunun yönetmenliğini Elif Erdal üstlendi.
Efe Erkekli'nin rol aldığı tek kişilik oyunun müzikleri Orhan Enes Kuzu, şarkı sözleri Deniz Gürzumar, dekor ve kostüm tasarımı Batuhan Bozcaada, ışık tasarımı ise Akın Yılmaz'a ait.
Yaklaşık 1,5 saat süren oyunda, Adnan Ahmet Biricik, Alayça Öztürk Gidişoğlu, Altan Erkekli, Ayumi Takano, Bedia Öztep, Berkay Tulumbacı, Bülent Şakrak, Celal Kadri Kınoğlu, Didem Atlıhan, Elif Erdal, Emir Tayla, Enis Arıkan, Figen Sümeli, Galip Erdal, Gökhan Yıkılkan, Gülenay Kalkan, Hazal Erdal, İlkgül Kaya, Kerem Kobanbay, Lalizer Kemaloğlu, Levent Ünsal, Yeşim Kızılçeç, Nur Subaşı, Savaş Özdemir, Sercan Gidişoğlu, Şebnem Gürsoy, Tarkan Koç, Umut Tabak, Yeşim Gül, Yetkin Dikinciler, Yıldırım Gücük ve Zeynep Anacan ise sesleriyle yer alıyor.
Oyunun konusu özetle şöyle:
"Konservatuvarın oyunculuk bölümünden mezun bir genç olan Sam, kendi alanında iş bulamadığı için şehrin en lüks restoranlarından birinde rezervasyon görevlisi olarak çalışmaya başlar. Tek isteği mesleğini yapabilmek ve gittiği oyunculuk görüşmelerinin birinden olumlu cevap almaktır ama çalıştığı restoranın bakımsız bodrum katında, üç kişinin işini tek başına üstlenerek, Noel tatilinin yoğun rezervasyon trafiğine yetişmeye çalışmaktadır. Üstelik, bir yandan patronlarının mantıksız istekleri, zengin müşterilerin akıl almaz kaprisleriyle ilgilenip, bir yandan da ailesini ve dostlarını mutlu etmeye çalışmaktadır. Sam, içine düştüğü bu trajikomik ortamdan kendini kurtarıp, asıl işine geri dönmeyi düşünmektedir."
Oyun, bugün, yarın ve 21 Nisan Cumartesi saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
- "Define Adası" çocuklar için sahnelenecek
Trabzon Devlet Tiyatrosu ise "Define Adası" adlı çocuk oyununu sahneleyecek.
Robert Louis Stevenson'un yazdığı, Berna Kılınçer ve Kerim Değermenci'nin Türkçeye çevirdiği oyunun yönetmenliğini Muzaffer Kırıkkalp üstleniyor.
Dekoru Cenk Oral, kostümleri Özge Akarsu, ışık tasarımı Nihat Bahar'a ait iki perdelik oyunun müziklerini ise Yusuf Yalçın hazırladı.
Kukla tasarımı ve uygulaması Ayten Öğütcü tarafından yapılan oyunda, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Mahir Elvan, Gürkan Erarslan, Elvan Tibukoğlu, Bilal Hüseyinoğlu, İsmet Yanıkoğlu, Merve Soyalp, Aykut Güner, Dilek Albayrak, Kader Sarı ve Vural Özcelep rol alıyor.
Eserde, efsanevi korsan kaptan Flint'in sakladığı define haritasını bulan Jim Hawkins ve haritayı ele geçirmek için onun peşine düşen uzun John Silver ve kaptan Flint'in eski tayfalarının hikayesi anlatılıyor.
Oyun, 25 Nisan Çarşamba günü 11.00 ve 15.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde küçük izleyicilerin beğenisine sunulacak.
- Resim sergisi
Gençağa Küçük tarafından, şehit kardeşi Mustafa Küçük anısına Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde resim sergisi açılacak.
Serginin açılışı 20 Nisan Cuma günü saat 17.30'da yapılacak.
Trabzon'da ayrıca "4 Mevsim Fotoğraf Çalıştayı" kapsamında düzenlenen etkinlikler de devam ediyor.
- Konser
Şarkıcı Edip Akbayram, Trabzon'da vereceği konserde müzikseverlerle bir araya gelecek.
Konser, 22 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
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