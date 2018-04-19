Trabzon'da kültür sanat

İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Tamamen Doluyuz" adlı oyunu Trabzon'da sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Amerikalı oyun yazarı Becky Mode'un kaleme aldığı, çevirisini Lale Eren Dalsar'ın yaptığı oyunun yönetmenliğini Elif Erdal üstlendi.

Efe Erkekli'nin rol aldığı tek kişilik oyunun müzikleri Orhan Enes Kuzu, şarkı sözleri Deniz Gürzumar, dekor ve kostüm tasarımı Batuhan Bozcaada, ışık tasarımı ise Akın Yılmaz'a ait.

Yaklaşık 1,5 saat süren oyunda, Adnan Ahmet Biricik, Alayça Öztürk Gidişoğlu, Altan Erkekli, Ayumi Takano, Bedia Öztep, Berkay Tulumbacı, Bülent Şakrak, Celal Kadri Kınoğlu, Didem Atlıhan, Elif Erdal, Emir Tayla, Enis Arıkan, Figen Sümeli, Galip Erdal, Gökhan Yıkılkan, Gülenay Kalkan, Hazal Erdal, İlkgül Kaya, Kerem Kobanbay, Lalizer Kemaloğlu, Levent Ünsal, Yeşim Kızılçeç, Nur Subaşı, Savaş Özdemir, Sercan Gidişoğlu, Şebnem Gürsoy, Tarkan Koç, Umut Tabak, Yeşim Gül, Yetkin Dikinciler, Yıldırım Gücük ve Zeynep Anacan ise sesleriyle yer alıyor.

Oyunun konusu özetle şöyle:

"Konservatuvarın oyunculuk bölümünden mezun bir genç olan Sam, kendi alanında iş bulamadığı için şehrin en lüks restoranlarından birinde rezervasyon görevlisi olarak çalışmaya başlar. Tek isteği mesleğini yapabilmek ve gittiği oyunculuk görüşmelerinin birinden olumlu cevap almaktır ama çalıştığı restoranın bakımsız bodrum katında, üç kişinin işini tek başına üstlenerek, Noel tatilinin yoğun rezervasyon trafiğine yetişmeye çalışmaktadır. Üstelik, bir yandan patronlarının mantıksız istekleri, zengin müşterilerin akıl almaz kaprisleriyle ilgilenip, bir yandan da ailesini ve dostlarını mutlu etmeye çalışmaktadır. Sam, içine düştüğü bu trajikomik ortamdan kendini kurtarıp, asıl işine geri dönmeyi düşünmektedir."