HABER

Trabzon'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 14:36 | Son Güncelleme

"19'uncu Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali", çeşitli ülkelerden toplulukların katılımıyla sürüyor

Trabzon'da düzenlenen ''19'uncu Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'', çeşitli ülkelerden toplulukların katılımıyla devam ediyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, Trabzon Devlet Tiyatrosunun organizasyonuyla dün başlayan festivale, Türkiye, Romanya, Başkortostan, Gürcistan, İngiltere ve Brezilya'dan tiyatro toplulukları katılıyor.

Trabzon'un yanı sıra Ankara, İstanbul ve Bursa Devlet tiyatroları da festivalde oyun sahneleyecek.

Festival kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu, "Gün Batımı" adlı gösterisini bugün saat 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde beğeniye sunacak.

Romanya'dan Andrei Mureşanu Tiyatrosu "Gizli Pencere" adlı oyunu 4-5 Mayıs'ta, Başkortostan'dan Salavat Devlet Başkurt Dram Tiyatrosu "Ziyaretçi" adlı oyunu 6-7 Mayıs'ta, İstanbul Devlet Tiyatrosu "Fatima'nın Erkekleri" adlı oyunu 8-9 Mayıs'ta, Gürcistan'dan Bağımsız Kuklacılar Birliği Nike ise "Yayınlanmamış Roman" adlı oyunu 10 Mayıs'ta Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde saat 20.00'de oynayacak.

Festival etkinlikleri kapsamında yarın saat 10.30'da Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu'nda "Resim ve Boya Realizasyon Teknikleri ile Dönüşüm" adlı çalışma gerçekleştirilecek.

"İlizyon ve Jonglör Gösterisi" ise 9 Mayıs'ta saat 12.00'de Meydan Parkı'nda, aynı gün saat 14.30'da da Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Pantomim gösterisi 9 Mayıs'ta saat 16.00'da Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde, 10 Mayıs'ta ise saat 12.00'de Meydan Parkı'nda yapılacak.

"Jonglörlük Atölyesi" de 10 Mayıs'ta saat 16.00'da Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Festival, 15 Mayıs'ta sona erecek.

- "Notre Dame-Quasimodo Müzikali" sahnelenecek

Fransız şair, roman ve oyun yazarı Victor Hugo'nun önemli eserinin sahneye taşındığı "Notre Dame-Quasimodo Müzikali", Trabzonlu sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Vural Bingöl yönetimindeki müzikal, 6 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Müzikalde, Ali Kemal Aydın'ın çizdiği koreografi ile Fransız İhtilali sonrası Fransa'nın karanlık günlerinden çirkin ve kambur kilise zangocu Quasimodo ile Fransa'nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo'nun, semtte yaşayan çingene kızı Esmeralda'ya aşkları, Zangoç ile papazın ruhlarında oluşan ikilemleri ve tepkileri, romantik yaklaşımla ele alan danslarla sanatseverlere yansıtılacak.

Dekor ve kostüm tasarımını Andrea Primavera ve Salim Koyuncu'nun üstlendiği müzikalde, Vural Bingöl, Kamala Mustafayeva, Erhan Yaman, Murat Yaşar Özdemir, Bahtiyar Tamer Aksu, Ayca Ergun, İrge Merve İp, Alaattin Bahar, Nilüfer Ömürlü, Sibel Kuşi ve Göker Yıldız gibi oyuncular rol alıyor.

CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitemBülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitem
Akşener seçilirse açılış 25 Haziran'da!Akşener seçilirse açılış 25 Haziran'da!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Kültür Sanat Trabzon

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Son dakika! CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Son dakika! CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

İmzalar atılıyor! CHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyor

İmzalar atılıyor! CHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyor

İzdivaç programlarının efsane ismi Caner Toygar AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

İzdivaç programlarının efsane ismi Caner Toygar AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

İlginizi Çekebilir

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Nazif Okumuş'tan ülkücü camiayı karıştıracak açıklama: FETÖ'nün elini öpenler MHP'de milletvekili yapıldı

Nazif Okumuş'tan ülkücü camiayı karıştıracak açıklama: FETÖ'nün elini öpenler MHP'de milletvekili yapıldı

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin altından yasak aşk çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin altından yasak aşk çıktı!

Yunanistan sınırını geçtiği için gözaltına alınan kepçe operatörüne hapis cezası

Yunanistan sınırını geçtiği için gözaltına alınan kepçe operatörüne hapis cezası

700 kişini katili İzmir Adliyesi'ne böyle getirildi

700 kişini katili İzmir Adliyesi'ne böyle getirildi

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs çekilişi! 2 devirli ikramiye için çekiliş!

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs çekilişi! 2 devirli ikramiye için çekiliş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.