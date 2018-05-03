Trabzon'da kültür sanat

Trabzon'da düzenlenen ''19'uncu Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'', çeşitli ülkelerden toplulukların katılımıyla devam ediyor.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, Trabzon Devlet Tiyatrosunun organizasyonuyla dün başlayan festivale, Türkiye, Romanya, Başkortostan, Gürcistan, İngiltere ve Brezilya'dan tiyatro toplulukları katılıyor.
Trabzon'un yanı sıra Ankara, İstanbul ve Bursa Devlet tiyatroları da festivalde oyun sahneleyecek.
Festival kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu, "Gün Batımı" adlı gösterisini bugün saat 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde beğeniye sunacak.
Romanya'dan Andrei Mureşanu Tiyatrosu "Gizli Pencere" adlı oyunu 4-5 Mayıs'ta, Başkortostan'dan Salavat Devlet Başkurt Dram Tiyatrosu "Ziyaretçi" adlı oyunu 6-7 Mayıs'ta, İstanbul Devlet Tiyatrosu "Fatima'nın Erkekleri" adlı oyunu 8-9 Mayıs'ta, Gürcistan'dan Bağımsız Kuklacılar Birliği Nike ise "Yayınlanmamış Roman" adlı oyunu 10 Mayıs'ta Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde saat 20.00'de oynayacak.
Festival etkinlikleri kapsamında yarın saat 10.30'da Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu'nda "Resim ve Boya Realizasyon Teknikleri ile Dönüşüm" adlı çalışma gerçekleştirilecek.
"İlizyon ve Jonglör Gösterisi" ise 9 Mayıs'ta saat 12.00'de Meydan Parkı'nda, aynı gün saat 14.30'da da Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Pantomim gösterisi 9 Mayıs'ta saat 16.00'da Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde, 10 Mayıs'ta ise saat 12.00'de Meydan Parkı'nda yapılacak.
"Jonglörlük Atölyesi" de 10 Mayıs'ta saat 16.00'da Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Festival, 15 Mayıs'ta sona erecek.
- "Notre Dame-Quasimodo Müzikali" sahnelenecek
Fransız şair, roman ve oyun yazarı Victor Hugo'nun önemli eserinin sahneye taşındığı "Notre Dame-Quasimodo Müzikali", Trabzonlu sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Vural Bingöl yönetimindeki müzikal, 6 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.
Müzikalde, Ali Kemal Aydın'ın çizdiği koreografi ile Fransız İhtilali sonrası Fransa'nın karanlık günlerinden çirkin ve kambur kilise zangocu Quasimodo ile Fransa'nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo'nun, semtte yaşayan çingene kızı Esmeralda'ya aşkları, Zangoç ile papazın ruhlarında oluşan ikilemleri ve tepkileri, romantik yaklaşımla ele alan danslarla sanatseverlere yansıtılacak.
Dekor ve kostüm tasarımını Andrea Primavera ve Salim Koyuncu'nun üstlendiği müzikalde, Vural Bingöl, Kamala Mustafayeva, Erhan Yaman, Murat Yaşar Özdemir, Bahtiyar Tamer Aksu, Ayca Ergun, İrge Merve İp, Alaattin Bahar, Nilüfer Ömürlü, Sibel Kuşi ve Göker Yıldız gibi oyuncular rol alıyor.
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