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Trabzon'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 16:17 | Son Güncelleme

"19. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" çeşitli ülkelerden toplulukların katılımıyla devam ediyor

Trabzon'da düzenlenen ''19'uncu Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'', çeşitli ülkelerden toplulukların katılımıyla sürüyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, Trabzon Devlet Tiyatrosunun organizasyonuyla 2 Mayıs'ta başlayan festivale, Türkiye, Romanya, Başkortostan, Gürcistan, İngiltere ve Brezilya'dan tiyatro toplulukları katılıyor.

Festival kapsamında Gürcistan'dan Bağımsız Kuklacılar Birliği Nike, "Yayınlanmamış Roman" adlı oyunu bugün saat 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde beğeniye sunacak.

İngiltere'den Levantes Dans Tiyatrosu "The Band" adlı oyunu 12-13 Mayıs'ta, Brezilya'dan Academia De Palhaços "Elvada, Ölü Palyaçolar" adlı oyunu 14-15 Mayıs'ta Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde saat 20.00'de oynayacak.

- "Ferhangi Şeyler" Trabzon'da sahnelenecek

Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği ''Ferhangi Şeyler'' adlı oyun, Trabzon'da sanatseverlerle buluşacak.

Ferhan Şensoy'un 32 yıldır aralıksız olarak oynadığı tek kişilik gösterisi, gündelik herhangi olayların "Ferhanca" bir mizah penceresinden değerlendirilmesini anlatıyor.

Oyun, 14 Mayıs Pazartesi saat 20.30'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. DR. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

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19. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Kültür Sanat Trabzon

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