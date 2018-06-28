Trabzon'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Geveze Berber" adlı oyunu izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Ali Bey'in kaleme aldığı, Selin Poyraz'ın yönettiği oyunda, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Elvan Tibukoğlu, Gülendam Rümeysa Sağlam, Ogün Kılıç, Efecan Baştürk ve Ahmet Kurt rol alıyor.

Müzikleri Emin Serdar Kurutçu, ışık tasarımı Muharrem Boran, kostüm tasarımı Özge Akarsu ve koreografisi Elvan Tibukoğlu'na ait oyunda, türlü numaralar ve kurnazlıkların bir araya geldiği sürprizlerle dolu bir aşk hikayesi anlatılıyor.

Oyun, bugün, yarın ve 30 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de Zağnos Vadisi Açık Hava Tiyatrosu'nda izlenebilecek.

- Resim sergisi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde Ayşen Çoruhlu'nun 1. Kişisel Resim Sergisi yer alıyor.

Sergi, 30 Haziran Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.

