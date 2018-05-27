Trabzon'da 'Millet Bahçesi' kararına destek

Selçuk BAŞAR- Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, aralarında Trabzon'da yıkımı yapılan Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun da yer aldığı eski statların 'Millet Bahçesi'ne dönüştürüleceği yönündeki kararına kent sakinlerinden destek geldi.

Akyazı'da deniz dolgusu üzerine inşa edilen Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin hizmete alınmasıyla tarihi Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun yıkımı gerçekleştirildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) devredilen Ortahisar ilçesi Hızırbey Mahallesi'ndeki 63 bin metrekarelik stat alanında ne yapılacağı kamuoyunda merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması geldi. Erdoğan, aralarında yıkımı yapılan Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun da yer aldığı eski stat alanların 'Millet Bahçesi'ne dönüştürüleceğini açıkladı. Trabzonlulardan bu karara destek geldi.

Son dönemde artış gösteren betonlaşmadan yakınanlar, alanın 'Millet Bahçesi' olmasıyla şehrin hava alacağını söyledi. Mahallenin yeşil alana ihtiyacı olduğunu dile getiren Hasan Kurtçan, "Trabzon’da zaten yeterince betonlaşma var. Bunun üzerine buraya AVM veya beton yığınları yapmanın çok yanlış olacağını düşünüyorum. Tamamen halka açık yeşil alan olması lazım. Yeşillendirilip, devletin belli kesimi veya kurumuna değil; tüm sosyal hizmetleri ile vatandaşa açık olmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını destekleyenlerden Bilal Altuntaş, "Burası kesinlikle yeşil alan olarak kullanılmalı. Meydanda çay bahçesi, tiyatrolar, oyun parkları, eğlence merkezleri gibi yerler yaparak, insanların kafalarını dinlemesine müsaade etmeleri gerekiyor. Cumhurbaşkanı'ma bu konuda destek veriyorum" diye konuştu.

Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun yıkılmasının ardından esnafın kepenk kapatacak duruma geldiğini anlatan Selahattin Baruççu, "Avni Aker Stadyumu'nun buradan yıkılıp gitmesi, esnafın kan ağlamasına sebep oldu. Burada esnafın işlerini canlandıracak bir alan yapılmalı. İş merkezi de olabilir" dedi. Yöre esnafından Sinan Demir Akın ise alanın şehir hastanesi olarak değerlendirilmesinin düşünülebileceğini söyledi.