Trabzon'da müzeleri 113 bin kişi ziyaret etti

Turizm destinasyonlarıyla uluslararası marka olan Trabzon'da, müzeleri 2018'in Ocak-Nisan döneminde 113 bin 221 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra zengin kültürel, tarihi ve yöresel ögeleriyle dikkati çeken Trabzon, ziyaretçilerine birçok alternatifi bir arada sunuyor.

AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Trabzon'daki müzeleri, yılın 4 aylık döneminde 96 bin 42 yerli, 17 bin 179 yabancı olmak üzere 113 bin 221 turist ziyaret etti.

- Atatürk Köşkü ilk sırada yer aldı

Söz konusu dönemde 39 bin 395 yerli, 5 bin yabancı olmak üzere 44 bin 395 kişinin ziyaret ettiği Atatürk Köşkü, en fazla ziyaretçi çeken müze oldu.

Ziyaretçi sayısında Aya Varvara Manastırı 18 bin 918 ziyaretçi ile ikinci, Çal Mağarası 15 bin 456 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı.

Bu dönemde Trabzon Şehir Müzesi 11 bin 508, Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültürevi 10 bin 482, Trabzon Tarih Müzesi 10 bin 300 kişiye kapılarını açtı.

Öte yandan kentte bir süre önce turizme açılan Küçük Ayvasıl Kilisesi'ni bin 112 turist ziyaret ederken, restorasyon çalışmaları nedeniyle bir süreliğine ziyarete ara verilen Trabzon Müzesi'ni ise bin 50 turist ziyaret etti.