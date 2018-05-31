Trabzon'da müzeleri 113 bin kişi ziyaret etti

Turizm destinasyonlarıyla uluslararası marka olan Trabzon'da, müzeleri 2018'in Ocak-Nisan döneminde 113 bin 221 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra zengin kültürel, tarihi ve yöresel ögeleriyle dikkati çeken Trabzon, ziyaretçilerine birçok alternatifi bir arada sunuyor.
AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Trabzon'daki müzeleri, yılın 4 aylık döneminde 96 bin 42 yerli, 17 bin 179 yabancı olmak üzere 113 bin 221 turist ziyaret etti.
- Atatürk Köşkü ilk sırada yer aldı
Söz konusu dönemde 39 bin 395 yerli, 5 bin yabancı olmak üzere 44 bin 395 kişinin ziyaret ettiği Atatürk Köşkü, en fazla ziyaretçi çeken müze oldu.
Ziyaretçi sayısında Aya Varvara Manastırı 18 bin 918 ziyaretçi ile ikinci, Çal Mağarası 15 bin 456 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı.
Bu dönemde Trabzon Şehir Müzesi 11 bin 508, Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültürevi 10 bin 482, Trabzon Tarih Müzesi 10 bin 300 kişiye kapılarını açtı.
Öte yandan kentte bir süre önce turizme açılan Küçük Ayvasıl Kilisesi'ni bin 112 turist ziyaret ederken, restorasyon çalışmaları nedeniyle bir süreliğine ziyarete ara verilen Trabzon Müzesi'ni ise bin 50 turist ziyaret etti.
- "Memnuniyet oranı yüksek bir Trabzon hedefliyoruz"
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarih, sanat ve kültür şehri olan Trabzon'un müzeleriyle de turizmde ön plana çıktığını söyledi.
Trabzon'a gelen turistlerin müzelere yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Ayvazoğlu, "Müzelerimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayımız pozitif yönde ilerliyor. Müzelerimize olan ilgi ve turistlerin memnuniyeti de bizleri mutlu ediyor. Turistlerin memnuniyet oranı yüksek bir Trabzon hedefliyoruz. Bu yönde de elimizden geldiğince gayret ediyoruz." dedi.
Ayvazoğlu, turistlerin memnuniyetinin de turizm rakamlarını etkilediğini belirterek, "Yeni turizm sezonunun geçtiğimiz yıla oranla daha da iyi geçeceğine inanıyoruz. Sezona iyi bir başlangıç yaptık ve rakamlarımızın katlanarak artacağını tahmin ediyoruz. O yönde beklentimiz yüksek. Umarım turizm rakamlarımız daha da artar." diye konuştu.
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