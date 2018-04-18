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Trabzon'da okuyucular, yazarlarla bir araya gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesince organize edilen "5. Trabzon Kitap Fuarı"na 100 yazar ile 100 yayınevi katılacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesince organize edilen "5. Trabzon Kitap Fuarı", 100 yazar ile 100 yayınevinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, fuarın bu yıl 20-29 Nisan tarihleri arasında düzenleneceğini belirtti.

Trabzon'un önemli bir kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacağını vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Yerel ve ulusal bazda tanınmış pek çok yazarın söyleşi ve imza programı yapacağı fuar, 20 Nisan'da düzenlenecek törenle açılacak. Tarih, uygarlık, kültür ve sanat kenti Trabzon'da bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz kitap fuarına geçen yıllarda olduğu gibi büyük ilgi olacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gümrükçüoğlu, kitap fuarı ile büyük bir kültür şöleni yaşanacağına dikkati çekerek, fuarda yazarların okuyucularla buluşacağını aktardı.

Fuara, okullardan öğrencileri otobüslerle ücretsiz taşıyacaklarına işaret eden Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Kitap fuarında indirimler olacak. Biz yayınevlerini ve yazarları halk ile buluşturmayı çok önemsedik. Bu noktada gerekli imkanları kendilerine tahsis etmeye gayret ettik. Her hangi bir ücret talep etmedik. Fuarın ilk gün etkinlikleri kapsamında yazarlar Fikret Eroğlu, Necip Saraçoğlu, Neslihan Eyüpoğlu, Mehmet Gençcan ve Salih Cengiz Aydemir, düzenlenecek imza günü ile okuyucularla buluşacak."

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