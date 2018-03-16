Trabzon’da Osmanlı Türkçesi kursu başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Osmanlı Türkçesi kursu başladı.
Ortahisar Halk Eğitim Müdürlüğü ve Hayrat Vakfı işbirliği ile düzenlenen kursa yaklaşık 200 kursiyer katıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin Kahramanmaraş Caddesi’ndeki Eğitim Destekleme Merkezi’nde açılan kursta eğitimler hafta içi Salı ve Cuma günleri, hafta sonu ise Cumartesi günü yapılıyor. Osmanlıca kursunda eğitimler 4 kur olarak verilecek ve her kur iki ay sürecek. Yaklaşık 8 ay devam edecek eğitimler sonucu kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.
Kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden kursiyerler geçmişle bağlantı kurmak için Osmanlıca öğrenmenin önemine dikkat çektiler. Özellikle gençlerin Osmanlıca öğrenmelerine vurgu yapan kursiyerler, tarihi vesikaların okunup anlaşılabilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için Osmanlı Türkçesi’nin önemine parmak bastı. Kurs koordinatörü Mahmut Tuğrul İlkbahar, kursun düzenlenmesinde kendilerine her türlü destek ve imkanı veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’na ve Ortahisar Halk Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür etti.
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