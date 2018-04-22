Trabzon'da otomobil yamaçtan yuvarlandı: 7 yaralı

Trabzon'da otomobilin yamaçtan yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesine bağlı Üçpınar Yaylası mevkisinde Ali Boz'un kullandığı 61 VT 598 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yamaçtan yuvarlandı.
Otomobilde sıkışan sürücü ve beraberindeki Aziz Boz, Aslan İskender ile Yusuf, Emrah, Kadir ve Mustafa Akpınar, jandarma, AKUT ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.
Yaralılar, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Meclis'te 16 yıl sonra bir ilk
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'
Yunanistan'dan Erdoğan'a yanıt geldi: Türkiye'nin tavrını değiştirmesini bekliyoruz
Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde
HDP'de Selahattin Demirtaş karmaşası! Aday olarak belirlendi mi?
''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım' Aşk mesajlarını okuyunca çılgına döndü
Arkadaşına kendini tabancayla vurdurdu! Sebebi 'yok artık' dedirtti
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum