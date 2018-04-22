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Trabzon'da otomobil yamaçtan yuvarlandı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 22:11 | Son Güncelleme

Trabzon'da otomobil yamaçtan yuvarlandı: 7 yaralı

Trabzon'da otomobilin yamaçtan yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesine bağlı Üçpınar Yaylası mevkisinde Ali Boz'un kullandığı 61 VT 598 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yamaçtan yuvarlandı.

Otomobilde sıkışan sürücü ve beraberindeki Aziz Boz, Aslan İskender ile Yusuf, Emrah, Kadir ve Mustafa Akpınar, jandarma, AKUT ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.

Yaralılar, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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otomobil yuvarlandı Trabzon Yomra Üçpınar Yaylası

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