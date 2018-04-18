Trabzon'da otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlçenin Avni Akkan Caddesi'nde Serdar Y'nin kullandığı 52 AY 787 plakalı otomobil, ters yöne giren O.D. yönetimindeki 53 DT 935 plakalı pikapla çarpışmamak için sürücünün ani manevra yapması sonucu kaldırımda ve yolun kenarında yürüyen İlknur Pervan, Fatma ve Sevda Eski'ye çarptı.

Yaralanan İlknur Pervan, Fatma ve Sevda Eski Vakfıkebir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.