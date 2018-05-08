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Trabzon'da otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:17 | Son Güncelleme

Trabzon'da otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, otomobilin yayalara çarptığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.S'nin (70) kullandığı 34 EKE 92 plakalı otomobil, Uzun Sokak girişinde, yolun karşısına geçmeye çalışan E.Y. ile torunları A.Y. ve T.Y'ye çarptı.

Otomobil, yaklaşık 50 metre uzaklıkta aynı yönde seyir halindeki 61 VZ 508 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.

Yaralılar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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