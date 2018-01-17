 Trabzon’da pisten çıkan uçak için geri sayım başladı (3)

SAHİL GÜVENLİK BÖYLE SESLENMİŞ: SESİMİ DUYAN VAR MI?
Trabzon'da inişi sırasında pistten çıkan uçakla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Sahil Güvenlik ekiplerinin denizden ulaştığı kaza bölgesinde uçağı tahliye eden yolcuların denize düşme ihtimali üzerine deniz yüzeyinde arama yaptığı görülüyor. Görüntülerde, Sahil Güvenlik ekiplerinin 'Sesimi duyan var mı?' diye seslendiği duyuluyor.
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