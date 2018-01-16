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Trabzon’da pistten çıkan uçak 1.5 metre daha denize kaydı (5)

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 18:45 | Son Güncelleme 10 saat önce

KAYMAKAM HATİPOĞLU: UÇAK PERŞEMBE GÜNÜ KURTARILACAK

Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri ve Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu beraberindeki Trabzon Havalimanı Baş Müdürü Ahmet Aydın ile birlikte, iniş sırasında pistten çıkıp çamura saplanan yolcu uçağının kurtarılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kaymakam Hatipoğlu, uçağın bir bütün olarak ağır tonajlı 2 vinç yardımı ile Perşembe günü bulunduğu yerden çıkartılarak havalimanında güvenli bir noktaya çekileceğini söyledi. Kaymakam Hatipoğlu, uçağın nakli sırasında havalimanının 18 Ocak Perşembe saat 04.00'ten, 19 Ocak Cuma günü saat 04.00'e kadar uçuşa kapalı olacağını açıkladı.

90 SANİYEDE MÜDAHALE EDİLDİ

Kazaya 90 saniye içerisinde müdahale edildiğini belirten Kaymakam Hatipoğlu, "Olay yerinde itfaiye hizmeti olarak uçakta ortaya çıkan risklere karşı söndürme ve benzeri faaliyetler başladı. Yine aynı anda ortaklaşa, aynı ekibimiz ile birlikte uçağın tahliyesini de yapmaya başladılar. Öncelikle büyük bir özveri içerisinde bu faaliyetler gerçekleştirildi. 24 dakikada gibi bir süre içerisinde uçağın tahliyesi gerçekleşti” diye konuştu.

HAZIRLIKLAR YARIN BİTECEK

Uçağın bulunduğu yerden çıkartılması ile ilgili detaylı çalışmaların yapıldığını da aktaran Kaymakam Hatipoğlu şöyle devam etti:

"Şu anda hemen hemen pek çok hazırlığı yapıyoruz. Vinçler gelecek. Bu vinçlerin yerleştirileceği alanda zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Yarın öğleden sonra hazırlıkları bitmiş olacak. Çünkü iki ayrı vinç, bir 500 tonluk, bir de 300 tonluk vinç havalimanımızda uçağın mevcut hali ile çıkarılmasını gerçekleştirecekler. Perşembe günü bu operasyonu planladık. Hava şartları bu şekilde bir çalışmanın uygun olacağını gösterdi. Daha sonra hava şartlarının denizde bozulacağını gösteriyor.”

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bu arada, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, kazaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7.5 metre banket genişliğine sahip pistiyle Trabzon Havalimanı'nın orta ebatlı uçakların inmesine uygun, ICAO standartlarında havalimanlarından biri olduğu belirtilen açıklamada, "Kazanın, pistin boyu veya genişliğinden kaynaklandığı iddiaları asılsızdır ve bilgisizlikten ileri gelmektedir. Her havalimanının Uluslararası Havacılık standartlarına ve kurallarına göre işletilmesi zorunluluğu vardır. Keza ihtiyaç halinde her zaman havalimanına yatırım yapılmaktadır. Bakanlığımız Trabzon ilinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini biliyor, yakından takip ediyor, Trabzon için gereken her türlü yatırımı ivedilikle yapıyor” denildi.

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