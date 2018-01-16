Trabzon’da pistten çıkan uçak 1.5 metre daha denize kaydı (5)

KAYMAKAM HATİPOĞLU: UÇAK PERŞEMBE GÜNÜ KURTARILACAK

Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri ve Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu beraberindeki Trabzon Havalimanı Baş Müdürü Ahmet Aydın ile birlikte, iniş sırasında pistten çıkıp çamura saplanan yolcu uçağının kurtarılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kaymakam Hatipoğlu, uçağın bir bütün olarak ağır tonajlı 2 vinç yardımı ile Perşembe günü bulunduğu yerden çıkartılarak havalimanında güvenli bir noktaya çekileceğini söyledi. Kaymakam Hatipoğlu, uçağın nakli sırasında havalimanının 18 Ocak Perşembe saat 04.00'ten, 19 Ocak Cuma günü saat 04.00'e kadar uçuşa kapalı olacağını açıkladı.

90 SANİYEDE MÜDAHALE EDİLDİ

Kazaya 90 saniye içerisinde müdahale edildiğini belirten Kaymakam Hatipoğlu, "Olay yerinde itfaiye hizmeti olarak uçakta ortaya çıkan risklere karşı söndürme ve benzeri faaliyetler başladı. Yine aynı anda ortaklaşa, aynı ekibimiz ile birlikte uçağın tahliyesini de yapmaya başladılar. Öncelikle büyük bir özveri içerisinde bu faaliyetler gerçekleştirildi. 24 dakikada gibi bir süre içerisinde uçağın tahliyesi gerçekleşti” diye konuştu.