Trabzon'da polis aracı dereye devrildi

Trabzon'un Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı, akıntıya kapılarak kaybolan polis memurunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, görevdeki 3 polis memurunun bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait ekip aracı 02.00 sularında Çatak mevkisinde dereye devrildi.

Araçtaki bir polis kaza yerinde şehit oldu, bir polis hafif yaralandı, bir polis ise akıntıya kapılarak kayboldu.

Kayıp polis memurunu arama çalışmaları sürüyor.