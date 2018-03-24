Trabzon'da polis aracının dereye devrilmesi

Trabzon'un Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Ayan'ın bulunması için AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli kurumlardan 603 kişilik arama kurtarma ekibi, bölgede çalışma yürütüyor.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede 27 dalgıç ve diğer ekipler de dere boyunca detaylı arama yapıyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir helikopterin de katıldığı aramalarda iş makinesi, drone ve riskli görünen bölgelerde su altı kamerası kullanılıyor.
Aramaların olduğu bölgede AFAD tarafından Mobil Koordinasyon Merkezi oluşturulurken, Türk Kızılayı tarafından kurulan çadırda Ayan ailesinin bekleyişi sürüyor.
Maçka ilçesinde 22 Mart'ta polis aracının dereye devrildiği kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olmuş, İzzet Kazaz yaralanmış, Mehmet Ayan ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
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