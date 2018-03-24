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Trabzon'da polis aracının dereye devrilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 17:18 | Son Güncelleme

Vali Yavuz, kazada şehit olan polis memurunun ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Yunus Çavdar'ın ailesini ziyaret etti.

Çavdar'ın Esiroğlu Mahallesi'ndeki babaevine ziyarette bulunan Yavuz, şehidin babası İlyas, annesi Meryem, eşi Tuğba Büşra Çavdar ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Yavuz, şehidin iki yaşındaki ikizleri Elatanem ile Egemen'i kucağına alarak bir süre sevdi.

Vali Yavuz, daha sonra akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmalarının devam ettiği bölgeye geldi.

Olay yerindeki Mobil Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Yavuz, AFAD İl Müdürü Ömer Kıratlı ve görevlilerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ayan'ın olay yerinde bekleyen babası İsmail Ayan ve kardeşleriyle de görüşen Yavuz, arama çalışmalarında tüm imkanların kullanıldığını söyledi.

Maçka ilçesinde 22 Mart'ta polis aracının dereye devrildiği kazada polis memurlarından Yunus Çavdar şehit olmuş, İzzet Kazaz yaralanmış, Mehmet Ayan ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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