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Trabzon'da polis aracının dereye devrilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 12:02 | Son Güncelleme

Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları sürüyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Ayan'ın bulunması için AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli kurumlardan 450 kişilik arama kurtarma ekibi, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede 40 dalgıç ve diğer ekipler de dere boyunca detaylı arama gerçekleştiriyor.

Çevre illerden de takviye deniz polisinin katıldığı aramalarda, iş makinesi ve riskli görünen bölgelerde su altı kamerası kullanılıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından aramaların olduğu bölgede Ayan ailesi ve çalışanlar için 2 çadır kuruldu.

AFAD tarafından kurulan Mobil Koordinasyon Merkezinde toplantılar ve iş bölümü yapılırken, Koordinasyon Merkezine gelen bölge haritaları üzerinde de çeşitli incelemeler gerçekleştiriliyor.

Ayan'ın eşi Hacer, annesi Ayşe, babası İsmail ile kardeşleri Muammer ve Mücahit Ayan'ın da olay yerindeki bekleyişleri sürüyor.

Maçka ilçesinde 22 Mart'ta polis aracının dereye devrildiği kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olmuş, İzzet Kazaz yaralanmış, Mehmet Ayan ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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