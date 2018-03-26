Trabzon'da polis aracının dereye devrilmesi

TRABZON (AA - Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmalarını takip etti.

Ayan'ın bulunması için AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli kurumlardan 370 kişilik arama kurtarma ekibi, bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Olay yerine gelen Vali Yücel Yavuz, çalışmaları takip ederek, AFAD İl Müdürü Ömer Kıratlı ve görevlilerden bilgi aldı.

Olay yerine kurulan Mobil Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Vali Yavuz'a yetkililer çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Daha sonra bölgeye gelen AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ayan'ın yakınlarıyla görüşen Cora ve Genç, Mobil Koordinasyon Merkezi'nde AFAD Müdürü Kıratlı ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Maçka ilçesinde 22 Mart'ta polis aracının dereye devrildiği kazada polis memurlarından Yunus Çavdar şehit olmuş, İzzet Kazaz yaralanmış, Mehmet Ayan ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.