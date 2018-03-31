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Trabzon'da polis aracının dereye devrilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 11:48 | Son Güncelleme

Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Ayan'ı arama çalışmaları, 10'uncu günde 240 kişilik ekiple sürdürülüyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Ayan'ın bulunması için AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli kurumlardan 240 kişilik arama kurtarma ekibi, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede 51 dalgıç ve diğer ekipler, dere boyunca tarama yapıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğüne ait helikopterlerin de katıldığı aramalarda 40 araç, bir zırhlı araç, iki iş makinesi ve bir bot kullanılıyor.

Sahil Güvenlik ekipleri denizdeki arama çalışmalarına devam ederken, dere hattının denizle bağlantılı olduğu noktalarda da deniz polisleri arama dalışları gerçekleştiriyor.

Çalışmaları takip eden Ayan'ın eşi Hacer, annesi Ayşe, babası İsmail ile kardeşleri Muhammer ve Mücahit Ayan'ın da Büyükşehir Belediyesince kurulan çadırlardaki bekleyişleri sürüyor.

AFAD tarafından kurulan Mobil Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantı ve incelemeler de devam ediyor.

Maçka ilçesinde 22 Mart'ta polis aracının dereye devrildiği kazada polis memurlarından Yunus Çavdar şehit olmuş, İzzet Kazaz yaralanmış, Mehmet Ayan ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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