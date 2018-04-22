Trabzon'da restoranda pompalı tüfekle havaya ateş açtı

Trabzon'da bir kişi restoranda pompalı tüfekle havaya ateş açtı.
Ortahisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Uzun Sokak'ta bulunan bir restorana gelen U.K, ikinci kat balkon bölümündeki masalardan birine oturdu. Garsondan çay isteyen U.K, daha sonra çantasındaki pompalı tüfeği çıkartarak masaya koydu.
Durumu fark eden müşteriler ve çalışanlar, bu katı boşalttılar. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, restoranın tüm katlarında bulunan müşterileri ve personeli tahliye etti. Restoranın bulunduğu araç trafiğine kapalı sokakta çevre güvenliği alan polis, bu sokağı yaya trafiğine de kapattı.
Yaklaşık iki saat restoranın balkon bölümünde cep telefonu ile konuşan U.K, zaman zaman havaya ateş etti.
U.K, olay yerine gelen İçişleri Bakanlığı Müşaviri Ali Faik Hacıoğlu aracılığı ile cep telefonundan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüntülü görüştü. Görüşme üzerine ikna olan U.K, elindeki tüfeği bıraktı. Bu kişi daha sonra sivil kıyafetli yetkililer tarafından restorandan çıkartılarak, sivil plakalı bir araçla olay yerinden uzaklaştırıldı.
U.K'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Öte yandan, U.K'nin eşi C.K. ile kızı H.S.K'yi 4 Kasım 2017'de Tonya ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki evinde çıkan yangında kaybettiği öğrenildi.
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