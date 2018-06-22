Trabzon'da sağanak

Yağışların hala devam ettiğini belirten Koçhan, "İki küçük ırmak var. Burada aynı zamanda menfez dediğimiz yapılar var. Aşırı yağışın getirdiği yoğun rusubatla bu menfezler tıkanıyor, su akışı kesiliyor. Üstten gelen boş malzeme burayı dolduruyor." dedi.

Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabahtan itibaren etkili olan sağanağın heyelana yol açtığını söyledi.

Olayın ardından Maçka Belediyesi ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışmalara başladı. Belediyenin 3 iş makinesi ve 2 kamyonla yürüttüğü çalışmalara AFAD ekipleri de katkı veriyor.

Heyelan nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, manastırda bulunan turistler de ekiplerin yardımıyla güvenli bölgeye indirildi. Manastır girişinde park halinde bulunan turistlere ait araçlarla da ulaşım kesildi.

Koçhan, herhangi bir can kaybı olmadığını ifade ederek, "İki büyük kaya geldi. Bu bölge ormanların içinde, kayaların boşta olduğu bir bölge. Yoğun sağanak kaynaklı bir rusubat gelişi var ama çok da önemli, büyük bir şey yok." diye konuştu.

İş makinelerinin çalışmalara başladığına dikkati çeken Koçhan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık yarım saate heyelanlı yolu açacağız. Arka tarafta Sümela Manastırı'nı ziyarete gelen turistlerin 6-7 aracı var. Onlara da yarım saat içinde geçiş vereceğiz. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok."

