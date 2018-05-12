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Trabzon'da sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 16:35 | Son Güncelleme

Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi'nde etkili olan sağanak hasara yol açtı - Belediye Başkanı Koray Koçhan: - "Heyelanlar sonucunda tahminlerimize göre 4 milyon liralık zarar oluştu. Çok şükür can kaybımız yok"

Trabzon'un Maçka ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle hasar meydana geldi.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine, 2 gündür süren yağışların özellikle bu gece olumsuz sonuçlara neden olduğunu söyledi.

Esiroğlu Mahallesi'nde yağış nedeniyle heyelanlar meydana geldiğini belirten Koçhan, "Heyelanlar sonucunda tahminlerimize göre 4 milyon liralık zarar oluştu. Çok şükür can kaybımız yok." ifadelerini kullandı.

Koçhan, 2 gündür bütün ekiplerinin çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Olay yerine giderek incelemelerde bulundum ve arkadaşlarımızın çalışmalarını yakından takip ettim. Çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki 3 gün içinde çöken yolları ve zarar gören yerleri temizlemiş olacağız."

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Koray Koçhan maçka sağanak Trabzon

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