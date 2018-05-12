Trabzon'da sağanak etkili oldu

Trabzon'un Maçka ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle hasar meydana geldi.
Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine, 2 gündür süren yağışların özellikle bu gece olumsuz sonuçlara neden olduğunu söyledi.
Esiroğlu Mahallesi'nde yağış nedeniyle heyelanlar meydana geldiğini belirten Koçhan, "Heyelanlar sonucunda tahminlerimize göre 4 milyon liralık zarar oluştu. Çok şükür can kaybımız yok." ifadelerini kullandı.
Koçhan, 2 gündür bütün ekiplerinin çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Olay yerine giderek incelemelerde bulundum ve arkadaşlarımızın çalışmalarını yakından takip ettim. Çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki 3 gün içinde çöken yolları ve zarar gören yerleri temizlemiş olacağız."
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