Trabzon'da sağanak etkili oldu

Trabzon'un Maçka ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle hasar meydana geldi.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine, 2 gündür süren yağışların özellikle bu gece olumsuz sonuçlara neden olduğunu söyledi.

Esiroğlu Mahallesi'nde yağış nedeniyle heyelanlar meydana geldiğini belirten Koçhan, "Heyelanlar sonucunda tahminlerimize göre 4 milyon liralık zarar oluştu. Çok şükür can kaybımız yok." ifadelerini kullandı.

Koçhan, 2 gündür bütün ekiplerinin çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Olay yerine giderek incelemelerde bulundum ve arkadaşlarımızın çalışmalarını yakından takip ettim. Çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki 3 gün içinde çöken yolları ve zarar gören yerleri temizlemiş olacağız."

