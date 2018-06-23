HABER

Trabzon'da sel suları, beton pompası ile kamyonu dereye böyle sürükledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 09:59 | Son Güncelleme

TRABZON'un Arsin ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taştı, park halindeki beton pompası ile kamyonu sele kapıldı.

TRABZON, (DHA)- TRABZON'un Arsin ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taştı, park halindeki beton pompası ile kamyonu sele kapıldı. Her iki aracın da dereye yuvarlandığı olay, saniye saniye görüntülendi.

Arsin ilçesi Yolaç köyünde dün etkili olan şiddetli yağış, sele dönüştü. Köydeki derenin taşması sonucu Hidroelektrik Santral (HES) inşaatını su bastı. Santral çalışanları, taşan derenin tehdit ettiği yol kenarında park halindeki araçları kurtarmak için seferber oldu. Ancak sel suları, park halindeki beton pompası ile kamyonu sürükledi. Önce beton pompası, ardından da kamyon dereye yuvarlandı. Sürücülerin araçları kurtarmak için verdiği çaba ise sonuçsuz kaldı.

İşçiler son bir müdahale ile park halindeki bir diğer beton mikserini kurtarmayı başardı. Olay anı, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

PARTNERÜnlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...Ünlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...
Adil Öksüz'e büyük şok! Sakarya'da yakalandıAdil Öksüz'e büyük şok! Sakarya'da yakalandı
İstanbul için son dakika yağış uyarısıİstanbul için son dakika yağış uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cildimi yaktı dediği doktora hayatı zehir etti

Cildimi yaktı dediği doktora hayatı zehir etti

Adil Öksüz'e büyük şok! Sakarya'da yakalandı

Adil Öksüz'e büyük şok! Sakarya'da yakalandı

İstanbul için son dakika yağış uyarısı

İstanbul için son dakika yağış uyarısı

Son dakika! Kemal Batmaz'a ait bilgi ve belgeler ortaya çıktı

Son dakika! Kemal Batmaz'a ait bilgi ve belgeler ortaya çıktı

Otelde çocuk kaçırma girişimi!

Otelde çocuk kaçırma girişimi!

Alışveriş merkezinin bodrumunda ceset bulundu!

Alışveriş merkezinin bodrumunda ceset bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.