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Trabzon'da Suriye uyruklu THKP-C üyesinin yargılanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 14:47 | Son Güncelleme

Uluslararası casusluktan tutuklu bulunan Suriye uyruklu Mohamad'ın yargılanmasına devam edildi

TRAZON (AA) - Trabzon'da, terör örgütü THKP-C üyesi Suriye uyruklu Mohamad Mohamad'ın uluslararası casusluk suçundan yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Mohamad, tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın silahlı terör örgütü üyeliği ve uluslararası casusluk suçlarından yargılandığını hatırlatarak, THKP-C örgütü lideri Mihraç Ural ile telefon görüşmelerinin tespit edildiği, uluslararası casusluk suçunu işlediği, sanıktan ele geçirilen dijital materyallerde PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a ait görseller, Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'e ait resimlerin yer aldığı ekran görüntüleri ve bazı silahlı şahısların görüntüleri, THKP-C lideri Ural'ı Twitter üzerinden takip ettiği ve sanığın e-posta adresine Ural'ın paylaşımlarını takip ettiğine dair bildirimler geldiği, cep telefonundaki sosyal medya hesaplarından yaptığı görüşmelerde Ural'ın isminin geçtiği yazışmalar yaptığı, gözaltı süresinde iki kez intihar girişiminde bulunması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine propaganda yaptığı gerekçeleriyle silahlı terör örgütü üyeliği suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

SEGBİS üzerinden savunması alınan sanık Mohamad ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanık avukatı beyanında, cumhuriyet savcısının mütalaasına katılmadıklarını belirterek, esas hakkında savunma yapmak için mahkemeden ek süre istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Halep doğumlu sanık Mohamad, THKP-C ile irtibatlı olduğu, örgüt elebaşı Mihraç Ural ile irtibatı, iş adamı görünümünde propaganda yaparak taraftar topladığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine örgüte bilgi sızdırdığı iddiasıyla 2017 yılı Mart ayında gözaltına alınmıştı. Mohamad, gözaltındayken iki kez intihara kalkışmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
dava Mohamad Mohamad THKP-C Trabzon

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