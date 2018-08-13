Trabzon'da tarihi binadan başına taş düşen Fransız kadın yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tarihi binadan başına taş düşen Fransız kadın yaralandı.
Kunduracılar Caddesi'nde tarihi bir binanın balkonu altındaki taşlar koparak, yaz tatili için eşinin memleketi Trabzon'a gelen, ailesi ve yakınlarıyla yürüyen Fransız Lidya Udan Orhan'ın başına düştü.
Yaralanan Orhan, ambulansla kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olay yerinde güvenlik görevlileri inceleme yaparak emniyet şeridi oluşturdu.
Emniyet Müdürü Orhan Çevik de olay yerine gelerek bilgi aldı.
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