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Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 16:50 | Son Güncelleme

Vakfıkebir ilçesindeki kazada otomobil sürücüsü baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin terminal kavşağında, Giresun'dan Trabzon yönüne giden Ali Akbulut (30) yönetimindeki 06 ZA 152 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halindeki Hasan Talip'in kullandığı 61 K 5781 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Akbulut olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan oğlu Muhammet Alperen Akbulut (8) ise Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akbulut, buradaki ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi.

Ali Akbulut'un, Giresun'da görevli askeri personel olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Akbulut Trabzon trafik kazası Vakfıkebir

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