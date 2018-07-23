Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon'un Of ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hasan Akyasan (26) yönetimindeki 06 DB 1234 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Of Kale mevkisinde yol kenarındaki bahçenin duvarına çarptı.

Kazada sürücü Akyasan ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Akyasan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

