Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon'un Of ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hasan Akyasan (26) yönetimindeki 06 DB 1234 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Of Kale mevkisinde yol kenarındaki bahçenin duvarına çarptı.
Kazada sürücü Akyasan ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Akyasan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?
'CHP'den 2. Adalet Yürüyüşü planı' iddiası
TSK istatistiklerine göre bedelli askerlik beklentisi katlanarak artmış
Şanlıurfa'da sosyal deney: Cüzdanı vermeyince dövmeye kalktılar
İYİ Partililerden Meral Akşener nöbeti
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...
İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı
İran'dan ABD'ye tehdit gibi sözler: Pişman olursunuz
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum