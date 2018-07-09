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Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 09:37 | Son Güncelleme

Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ile oğlu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, ilçenin Dağbaşı mevkinde kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Kazada, araçta bulunan Adem Şen (61) ile oğlu Ömer Şen (38) hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri ile 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç içerisinde sıkışan baba ile oğlun cesetleri çıkartıldı.

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Adem Şen kamyonet dereye düştü Trabzon

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