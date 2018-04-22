Trabzon'da 'Uluslararası Köpek Irkları Standartları Yarışması'

Osman ŞİŞKO- Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA) - TRABZON'da, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu'nca farklı ülkelerin ırk standartlarına göre değerlendirilen 100 köpek ile ‘Uluslararası Irk Standartları Yarışması' yapıldı. Yarışmada dereceye giren köpeklere unvan verilirken, köpek ırklarının standartları da belirlendi.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu'nca Trabzon'un Ortahisar ilçesi Beştaş Mahallesi’ndeki halı sahada, 21- 22 Nisan günlerinde, ‘Uluslararası Köpek Irkları Standartları’ yarışması düzenlendi. Irklarına ve yaşlarına göre, farklı klasmanlarda yarıştırılan köpekler, hakemler tarafından federasyonun belirlediği standartlar doğrultusunda değerlendirildi. Yarışma öncesi sahiplerinin hazırladığı köpekler, sahada jüri önünde dolaştırılarak, puan toplanmaya çalışıldı. Trabzon'a özgü ırk olan ‘Zerdeva’ köpeklerinin de tanıtıldığı ve standartlarının belirlendiği organizasyonda farklı ırklardan toplam 100 köpek yer aldı.

DERECE ALAN KÖPEKLERE MADALYA VE MAMA

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı Dr. Ümit Özkanal, her köpek için belirlenmiş uluslararası standartlar bulunduğunu, hakemlerin de bu standartlar doğrultusunda köpeklerin kafa, göz ve diş yapısını, ön ve arka ayakları ile tüy yapısını değerlendirip, derecelendirme yaptığını söyledi. Türkiye'deki köpek ırklarını tanıtmayı ve ön plana çıkarmayı amaçladıklarını kaydeden Özkanal, “Trabzon'da düzenlemiş olduğumuz bu 3’üncü yarışma. Bu yarışmalarda her şehre ulaşmaya çalıştık. Amacımız Türkiye'de bulunan köpek cinslerinin özellikle yörelerin köpek ırklarını tanıtmak ve onları ön plana çıkarmak. Burada birçok farklı ırk yarışacak. Dünyanın farklı ülke ırklarının yer aldığı köpekler yarışmada yer alacak. Buradaki yarışmada dereceye girenlere, 'ulusal şampiyonluk aday' unvanı verilecek; aynı zamanda madalya, kupa ve mama ile ödüllendirilecek. Buradaki yarışma köpeklere unvan özelliği kazandırıyor. Biz köpeklerin tanıtılmasını, ırka en yakın, standarda en yakın köpeklerin üretilmesini sağlamak için çalışıyoruz” dedi.