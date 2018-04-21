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Trabzon’da uluslararası köpek ırkları yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 14:03 | Son Güncelleme

Trabzon’da farklı ülke ırk standartlarının yer aldığı 50 köpek halı sahada düzenlenen yarışmada podyuma çıkarak birincilik için yarıştı.

Trabzon’da uluslararası köpek ırkları yarışması

Trabzon’da farklı ülke ırk standartlarının yer aldığı 50 köpek halı sahada düzenlenen yarışmada podyuma çıkarak birincilik için yarıştı. Yarışmada dereceye girecek olan köpeklerin Türkiye Şampiyonası’na katılacağı belirtildi.
Ulusal ırk standartları yarışmasını geçtiğimiz yıl Eylül ayında Trabzon’da yaptıklarını bugün ise ikincisini gerçekleştirdiklerini belirten Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı Dr. Ümit Özkanal, yarışmada derece girenlere madalyanın yanı sıra mama ödülleri vereceklerini söyledi. Türkiye’nin farklı illerinden gelen misafirleri Trabzon’da ağırladıklarını belirten Özkanal, “Son bir yıl içinde ikinci kez Trabzon’dayız. Karadeniz’in değişik illerinin yanı sıra Ankara, İstanbul’dan gelen misafirlerimiz var. Burada yarışacak köpekler, standartlarıyla belirlenecek. Köpeklerin dereceye girmeleri kafa, diş, kulak, kuyruk yapısı, yürümesi, tüyü, karakteri gibi özelliklerine göre belirlenecek. Hakemler köpekleri buna göre değerlendirecekler. Bugün 50 köpek var. Yarın yarışmaya 120 köpek katılacak. Dolayısıyla dünyanın farklı ülke ırklarının yer aldığı köpekler yarışmada yer alacak” dedi.
Yarışmada derece girecek köpeklerin Türkiye Şampiyonluğu’na katılacağını kaydeden Özkanal, “Buradaki yarışmada dereceye girenler Türkiye şampiyonluğu adayı unvanı verilecek aynı zamanda madalya, kupa ve mama ile ödüllendireceğiz. Biz köpeklerin maddi olarak ölçülemeyeceği kanaatindeyiz. Köpekler insanların var oluşundan beri insanların yanında olan hayvanlar. Onlar bizim dostumuz. Uygar ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de aynı şekilde köpeklerin insanlarla beraber olması toplum içinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Onun için maddi tarafını pek düşünmüyoruz. Önemli olan onların manevi dostluğu” diye konuştu.

Trabzon’da uluslararası köpek ırkları yarışması

Trabzon’da uluslararası köpek ırkları yarışması

Trabzon’da uluslararası köpek ırkları yarışması

Trabzon’da uluslararası köpek ırkları yarışması

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