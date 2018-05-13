Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Araklı ilçesinde gençlere ve çocuklara uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan kişilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabancı ve 26 mermi, 1 bıçak, 7,5 gram esrar, 4 kova ve çeşitli esrar sarma malzemeleri, uyuşturucu ticaretine dair notlar, dokümanlar ve uyuşturucuya karıştırılmak üzere kullanılan 575 gram kına ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan C.H. (19), H.A. (25), A.K. (19) İ.İ. (19), Ş.U. (26), H.G. (22), S.K. (30) ve B.Ç. (26) tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, uyuşturucu madde yapma ve sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.S, Of ilçesinde gözaltına alındı.

