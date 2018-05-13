HABER

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 12:40 | Son Güncelleme

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı

Trabzon'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Araklı ilçesinde gençlere ve çocuklara uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan kişilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabancı ve 26 mermi, 1 bıçak, 7,5 gram esrar, 4 kova ve çeşitli esrar sarma malzemeleri, uyuşturucu ticaretine dair notlar, dokümanlar ve uyuşturucuya karıştırılmak üzere kullanılan 575 gram kına ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan C.H. (19), H.A. (25), A.K. (19) İ.İ. (19), Ş.U. (26), H.G. (22), S.K. (30) ve B.Ç. (26) tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, uyuşturucu madde yapma ve sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.S, Of ilçesinde gözaltına alındı.

Taksiciler, UBER'i Erdoğan'a şikayet etti Taksiciler, UBER'i Erdoğan'a şikayet etti
Mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişmeMezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme
Türkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durdurulduTürkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durduruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Tuncay Mollavesioğlu yazdı: Meral Akşener 2. turda kazanır

Tuncay Mollavesioğlu yazdı: Meral Akşener 2. turda kazanır

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin takip ettiği davada şok detay! Erdoğan'ın 4 telefonu da dinlendi

Türkiye'nin takip ettiği davada şok detay! Erdoğan'ın 4 telefonu da dinlendi

2018 Anneler günü kutlu olsun! Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları ve dahası!

2018 Anneler günü kutlu olsun! Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları ve dahası!

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan affa sıcak bakar mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan affa sıcak bakar mı?

Ankara’da gece yarısı polise silahlı saldırı

Ankara’da gece yarısı polise silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.