Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak, izinsiz Hint keneviri yetiştirmek suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Ü.N, 5 yıl hapis cezası bulunan E.Ö. ile üç ayrı suçtan toplam 3 yıl 8 ay cezası olan Y.E.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramada, 5 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tüfek, 3 yivsiz tüfek fişeği, 5 fişek, 3 ses fişeği ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

