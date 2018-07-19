Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak, izinsiz Hint keneviri yetiştirmek suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Ü.N, 5 yıl hapis cezası bulunan E.Ö. ile üç ayrı suçtan toplam 3 yıl 8 ay cezası olan Y.E.Y. yakalandı.
Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramada, 5 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tüfek, 3 yivsiz tüfek fişeği, 5 fişek, 3 ses fişeği ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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