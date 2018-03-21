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Trabzon'da vinç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 19:03 | Son Güncelleme

Trabzon'da vinç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'da devrilen vincin altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Of ilçesine bağlı Ağaçseven Mahallesi'nde Adnan Karslı'nın (53) kullandığı 61 EN 895 plakalı vinç, arıza yapan iş makinesini bulunduğu yerden kaldırmaya çalıştığı sırada devrildi.

Vincin altında kalan Karslı ve Murat Karadeniz (37) yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla vincin altından çıkartılan Karslı, kaldırıldığı Of Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Karadeniz'in tedavisi Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde devam ediyor.

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1 ölü Adnan Karslı Trabzon vinç devrildi

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