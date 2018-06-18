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Trabzon'da yayla göçü şenliği düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 11:46 | Son Güncelleme

DOĞU Karadeniz'de, yeşile bürünen yaylalara göç devam ediyor.

Trabzon'da yayla göçü şenliği düzenlendi

Osman ŞİŞKO/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- DOĞU Karadeniz'de, yeşile bürünen yaylalara göç devam ediyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesi Akpınar köylüleri de yayla göçü geleneğini şenliğe dönüştürdü. Yöresel kıyafetler giyen köylüler, süsledikleri büyükbaş hayvanları ile birlikte Büyük Oba Yaylası'na çıktı. Uzun bir yolculukla yaylaya ulaşan köylüler davul, zurna ve kemençe eşliğinde karşılandı, yaylaya ulaşmanın sevincini horonlarla kutladı.
Akçaabat ilçesinin Akpınar köyünde yaşayan vatandaşlar, geleneksel yayla göçü şenliği düzenledi. Yöre kıyafetlerini giyen, büyükbaş hayvanlarını süsleyen yaklaşık 500 kişi, aynı anda Büyük Oba Yaylası'na doğru yürüyüşe geçti. Etkinliğe, Ak Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar ve Salih Cora ile Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sırasında aniden bastıran yağmur yaylacılara zor anlar yaşattı. 5 kilometrelik yürüyüşün ardından yaylaya ulaşan köylüler, önceden bölgeye çıkanlar tarafından davul zurna ve kemençe eşliğinde karşılandı. Yaylada yöresel sanatçılar konser verdi, vatandaşlar yağan yağmura aldırış etmede saatlerce horon oynadı.
Akpınar Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Bıyıklı, yaylaların yüzyıllardır 'kuzeyin evlatları'nın yuvası olduğunu belirterek, "Yaylalar, Karadeniz'in nice çınarlarının baba ocağı olmuştur. Artık hikayelerde yaşayan yaylacılık gelenekleri kaybolmaya yüz tutmuş. Yaylaların yıllara meydan okuyan bekçileri olan has yaylacının sayısı gittikçe azalır olmuştur. Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş yayla kültürümüzü ve yayla göçümüzü gelecek nesillere hikaye olarak anlatmak istemedik. Onlara bunu canlı olarak yaşatmak için bu festivali düzenledik. Bugün yağmur da olmasına rağmen güzel bir katılım oldu. Tüm komşu köyler de bize destek oldular, çok güzel bir organizasyon oldu. Yağmur bile bizi dağıtamadı. Bu festivali geleneksel hale getirip önümüzdeki yılda gelecek nesillere bu geleneği aktarmaya devam edeceğiz. Yaylalarımızı tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde asırlardır yaşatılan yaylacılık geleneğinde, vatandaşlar köylerden küçük ve büyükbaşları ile birlikte yaylalara göç ediyor. Süsledikleri hayvanlarıyla kilometrelerce yürüyerek yaylalara göç edenler, yılın 4 ya da 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkan köylüler, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanları için ot biçiyor. Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri elde eden vatandaşların kimi ürününü satarak, evinin geçimine katkı sağlarken kimi de ailesinin kışlık yiyeceğini hazırlıyor.

FOTOĞRAFLI

Trabzon'da yayla göçü şenliği düzenlendiTrabzon'da yayla göçü şenliği düzenlendiTrabzon'da yayla göçü şenliği düzenlendiTrabzon'da yayla göçü şenliği düzenlendi

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