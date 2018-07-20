Trabzon'da yolcu midibüsü devrildi

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Trabzon-Vakfıkebir arasında sefer yapan 61 S 3508 plakalı yolcu midibüsü, Yalıköy mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
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