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Trabzon'da yolcu midibüsü devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 09:35 | Son Güncelleme

Vakfıkebir ilçesinde yolcu midibüsünün refüje çarparak devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon-Vakfıkebir arasında sefer yapan 61 S 3508 plakalı yolcu midibüsü, Yalıköy mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon trafik kazası Vakfıkebir

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