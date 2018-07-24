Trabzon'da yüksekten düşen çocuk öldü

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yüksekten düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Kubilay Sokak'taki bir sitenin arkasında yerde yatan çocuk olduğu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Öztürk'ü (14), Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaklaşık 4 metrelik yüksekten düştüğü değerlendirilen Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan kısa süre önce ailesinin Yusuf Öztürk hakkında kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.

