Trabzon'daki cinayet

Trabzon'da güzellik merkezi işleten akrabasını bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde iş yerlerinin de bulunduğu bina içinde akrabası Gülsün Taşkın (41) ile tartışan ve daha sonra üzerindeki bıçakla yaralayarak ölümüne neden olan Emine Taşkın'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadesinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Taşkın tutuklandı.

