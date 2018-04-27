Trabzon'daki FETÖ davasında karar

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "emniyet imamı" olan eski bir öğretmen ile eski bir emniyet amirinin de aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada, sanıklardan 2'si 7 yıl 6 ay, biri 9 yıl hapse mahkum edildi.
Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar sözde "emniyet imamı" öğretmen Ali Kemal Ayvaz, eski polis memurları Serdar Yıldırım, Yakup Demirci ve Murat Sumeli, dönemin Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amiri H.O, komiser Ö.K, sanık avukatları ile sanık yakınları katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıklardan Ayvaz'ın "pegaliza", Demirci'nin "ararat", Sumeli'nin "istavrit" ve Yıldırım'ın "bozo" kullanıcı adlarıyla ByLock programı kullanıcısı olduklarının belirlendiğini belirterek, Ayaz'ın "terör örgütü yöneticisi olma" suçundan, diğerlerinin ise "terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Savcının son görüşüne karşı savunmaları istenen sanıklar, üzerilerine atılı suçları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Sanık Murat Sumeli'nin avukatı, dava dosyasını inceleyemediğini öne sürerek mahkeme heyetinden savunma yapmak için ek süre istedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Ayaz'ı "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 9 yıl, Yıldırım ve Demirci'yi ise "terör örgütü üyesi olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapse çarptırdı.
Heyet, Sümeli ile H.O. ve Ö.K'nin dosyasının ise bu dava dosyasından ayrılarak başka bir dava dosyası ile birleştirilmesini kararlaştırdı.
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