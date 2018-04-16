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Trabzon'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 19:30 | Son Güncelleme

Of ilçesinde öğretmenlerden sorumlu olduğu ileri sürülen FETÖ sanığı eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi

Trabzon'da, Fetullahçı terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası sanığı eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Erol Bayraktar ile avukatı ve yakınları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın, "ByLock" programı kullanıcısı olduğunun belirlenmesi ve tanıkların beyanları doğrultusunda örgütün hiyerarşik yapılanması içerisinde yer aldığının tespit edildiğini belirtti.

ByLock sorgu sonucuna göre Bayraktar'ın 79 kez programa giriş yaptığını kaydeden cumhuriyet savcısı, örgütün çağrısı üzerine Bank Asya'ya para yatırması, Of ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan öğretmenlerden sorumlu olması, silahlı terör örgütü üyeliği suçunu işlediğinin belirlenmesi, üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamını diledi.

Suçlamaları kabul etmeyen Bayraktar, esasa ilişkin savunmasını yapmak için mahkemeden süre istedi.

Avukatının da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

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