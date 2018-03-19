Trabzonlular’dan Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür

Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu ziyaret eden Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı Sami Durmuşoğlu ve Kocaeli’de bulunan Trabzon dernek başkanları, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri için teşekkür ettiler.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı Sami Durmuşoğlu ve Kocaeli’de bulunan Trabzon dernek başkanlarını makamında ağırladı. “Anadolu Kocaeli’nde” projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri’ne verdiği destek için Karaosmanoğlu’na teşekkür eden konuk Trabzon dernek başkanları, görüşmede Trabzon Tanıtım Günlerinin coşkuyla yapılmasında emeği geçen tüm Büyükşehir çalışanlara şükranlarını ilettiler.

Ziyaret sırasında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Algılar, anlayışlar, beklentiler değişiyor. Bundan 100 yıl önceki kent anlayışla 50 yıl önceki bir olmadığı gibi 10 yıl önceki kent anlayışla bugün de aynı değil. Eskiden, belli bir su veya deniz kıyısında yerleşen insanoğlunun en önemli beklentileri, temiz içme suyu ve güvenli barınma imkânı iken bugün talepler de beklentiler de değişti. Çok şükür temiz su ve güvenli barınma imkânı elimizin altında. Şimdi ulaşım, sağlık, kültür ve benzeri sosyal ihtiyaçlar ile hatta teknoloji imkânlara dönük yatırımlar yapıyoruz. Bununla birlikte ülkemizin ve kentimizin birlik ve beraberliğine katkı sunacak her türlü sosyal etkinliğe ve projeye destek oluyoruz” dedi.

Karaosmanoğlu, “Yaşadığımız kent bize yeniliğin nimetlerini sunmaktadır. Bakın dün tramvay yoktu. Bugün ulaşımda yeni bir modeli sunduk. Yakında Metro ile de tanışacağız. Dün modern konutlar yoktu. Bugün tüm ihtiyaçlara cevap veren herkesin bütçesine göre model konutlardan bahsedebiliyoruz. Sadece Türkiyemiz’de değil, dünyada da özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kentler, modern toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak bir konumdalar. Kentlerin dönüşümü, planlaması, tasarımı ve mimarisi ülkemiz ve dünya için çok önemli konu başlıklarıdır. Ama bunlar bizim için, özellikle Kocaeli için çok daha önemlidir” diye konuştu.

Kocaeli’nin küllerinden tekrar duyduğunu kaydeden Karaosmanoğlu, “Burada yaşanan sadece yıkılan bir kentin yeniden ihyası değil, aynı zamanda bir kentin dönüştürülmesi, yeniden tasarlanması ve plânlanmasıydı da. Burada gerçekleştirilen dönüşüm çalışması ve modern kent yapıları Kocaeli’mizin ve insanımızın geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Biz burada sadece eski ve tehlikeli binaları yıkıp yerlerine yenilerini yapmadık. Aynı zamanda kente yeni bir vizyon da verdik. Yaklaşık bir asırdır üzerimize yapışan sanayi kenti olgusunun yanı sıra İleri teknoloji kenti, ticaret kenti, kongreler kenti, turizm kenti, çevre ve doğa kenti, spor kenti, kültür ve sanat kenti unvanlarını hak edecek yatırımlar ve plânlamalar gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Karşılıklı fikir alışverişi ile devam eden ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu