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Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izle: Zirvede kritik karşılaşma! (Beinsports ve alternatif kanallar) TS-FB maçı şifresiz izlenebilir mi?

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 16:32 | Son Güncelleme 29 dakika önce

Süper Ligin 2. yarısının en önemli maçlarından biri ligin 2. haftasında bu akşam oynanıyor. Trabzonspor Fenerbahçe maçı zir ve yarışından büyük önem taşıyor. Özellikle 3. sırada yer alan Fenerbahçe kayıp yaşamak istemiyor. 7. sıradaki Trabzonspor da üst sıralara tırmanmaya çalışırken evinde güçlü rakibini yenmek istiyor. İşte TS-FB maçından detaylar ve takımların son durumuna dair istatistikler, Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izleme ile ilgili bilgiler...

Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izle: Zirvede kritik karşılaşma! (Beinsports ve alternatif kanallar) TS-FB maçı şifresiz izlenebilir mi?

Haftanın sonucu en çok merak edilen maçı bu akşam oynanacak. Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak karşılaşma zirve yarışında kritik bir öneme sahip. Trabzonspor evinde kazanmak istiyor ve Fenerbahçe, Beşiktaş ile Galatasaray 3 puan aldığı haftada puan kaybetmek istemiyor. Tabii sadece Fenerbahçeliler ile Trabzonlular değil sarı kırmızılı ile siyah beyazlı taraftarların da gözü bu maçın sonucunda...

Saat 19.00'da başlayacak olan ve Medical Park Stadrumu'nda oynanacak Trabzonsspor Fenerbahçe maçını Ali Palabayık yönetecek.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NASIL CANLI İZLENİR?

Büyük ilgi çekmesi beklenen Trabzonspor Fenerbahçe maçını pek çok taraftar televizyondan ya da internetten takip edecekler. Peki TS-FB maçı nasıl canlı izlenir. Türkiye'de Süper Lig Beinsport üyeliği ile canlı izlenebilir. Üyeliğiniz yoksa tek maçlık ücretle karşılaşmayı online olarak (beIN Connect) canlı izleyebilirsiniz.

TS - FB MAÇI ALTERNATİF KANALLAR

Türkiye dışında Trabzonspor Fenerbahçe maçı pek çok ülkede canlı olarak yayımlanacak. Avustralya, Yeni Zelanda, Endonezya, Kamboçya, Hong Kong, Maezya, Filipinler, Singapur ve Tayland'da maç yine Beinsports ile izlenebilir. Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan da ise karşılaşma SportKlub 1 Serbia kanalından canlı yayımlanacak.

Bunların yanında karşılaşmayı canlı takip etmek isterseniz Mynet.com'un canlı anlatımı ile dakika dakika maçı takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

TRABZONSPOR'UN SON DURUMU

Trabzonspor son 5 maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Trabzonspor'da Tomas Hubocan kart cezalı. Fabian Castillo ve Mustafa Akbaş da sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacaklar.

FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU

Fnerbahçe son 5 maçında 2 beraberlik 3 de galibiyet elde etti. Ayrıca Sarı Lacivertliler son 11 maçtır mağlubiyet görmediler. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Göztepe ile oynamış ve karşılaşmadan 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de Giuliana sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Vincent Janssen, Luis Neto ve Şener Özbayraklı, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Son olarak sakatlığı nedeniyle hafta içi takımla çalışamayan Martin Skrtel'in de bu maçta oynayabilmesi beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Kamil, Okay, Onazi, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Olcay, Burak

Fenerbahçe: Volkan, Dirar, Isla, Neustadter, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Alper, Valbuena, Aatıf, Soldado

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