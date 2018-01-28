Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izle: Zirvede kritik karşılaşma! (Beinsports ve alternatif kanallar) TS-FB maçı şifresiz izlenebilir mi?

Haftanın sonucu en çok merak edilen maçı bu akşam oynanacak. Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak karşılaşma zirve yarışında kritik bir öneme sahip. Trabzonspor evinde kazanmak istiyor ve Fenerbahçe, Beşiktaş ile Galatasaray 3 puan aldığı haftada puan kaybetmek istemiyor. Tabii sadece Fenerbahçeliler ile Trabzonlular değil sarı kırmızılı ile siyah beyazlı taraftarların da gözü bu maçın sonucunda...

Saat 19.00'da başlayacak olan ve Medical Park Stadrumu'nda oynanacak Trabzonsspor Fenerbahçe maçını Ali Palabayık yönetecek.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NASIL CANLI İZLENİR?

Büyük ilgi çekmesi beklenen Trabzonspor Fenerbahçe maçını pek çok taraftar televizyondan ya da internetten takip edecekler. Peki TS-FB maçı nasıl canlı izlenir. Türkiye'de Süper Lig Beinsport üyeliği ile canlı izlenebilir. Üyeliğiniz yoksa tek maçlık ücretle karşılaşmayı online olarak (beIN Connect) canlı izleyebilirsiniz.

TS - FB MAÇI ALTERNATİF KANALLAR

Türkiye dışında Trabzonspor Fenerbahçe maçı pek çok ülkede canlı olarak yayımlanacak. Avustralya, Yeni Zelanda, Endonezya, Kamboçya, Hong Kong, Maezya, Filipinler, Singapur ve Tayland'da maç yine Beinsports ile izlenebilir. Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan da ise karşılaşma SportKlub 1 Serbia kanalından canlı yayımlanacak.