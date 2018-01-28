Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izle: Zirvede kritik karşılaşma! (Beinsports ve alternatif kanallar) TS-FB maçı şifresiz izlenebilir mi?

Haftanın sonucu en çok merak edilen maçı bu akşam oynanacak. Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak karşılaşma zirve yarışında kritik bir öneme sahip. Trabzonspor evinde kazanmak istiyor ve Fenerbahçe, Beşiktaş ile Galatasaray 3 puan aldığı haftada puan kaybetmek istemiyor. Tabii sadece Fenerbahçeliler ile Trabzonlular değil sarı kırmızılı ile siyah beyazlı taraftarların da gözü bu maçın sonucunda...
Saat 19.00'da başlayacak olan ve Medical Park Stadrumu'nda oynanacak Trabzonsspor Fenerbahçe maçını Ali Palabayık yönetecek.
Büyük ilgi çekmesi beklenen Trabzonspor Fenerbahçe maçını pek çok taraftar televizyondan ya da internetten takip edecekler. Peki TS-FB maçı nasıl canlı izlenir. Türkiye'de Süper Lig Beinsport üyeliği ile canlı izlenebilir. Üyeliğiniz yoksa tek maçlık ücretle karşılaşmayı online olarak (beIN Connect) canlı izleyebilirsiniz.
TS - FB MAÇI ALTERNATİF KANALLAR
Türkiye dışında Trabzonspor Fenerbahçe maçı pek çok ülkede canlı olarak yayımlanacak. Avustralya, Yeni Zelanda, Endonezya, Kamboçya, Hong Kong, Maezya, Filipinler, Singapur ve Tayland'da maç yine Beinsports ile izlenebilir. Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan da ise karşılaşma SportKlub 1 Serbia kanalından canlı yayımlanacak.
Bunların yanında karşılaşmayı canlı takip etmek isterseniz Mynet.com'un canlı anlatımı ile dakika dakika maçı takip edebilirsiniz.
TRABZONSPOR FENERBAHÇE CANLI ANLATIM
TRABZONSPOR'UN SON DURUMU
Trabzonspor son 5 maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı.
Trabzonspor'da Tomas Hubocan kart cezalı. Fabian Castillo ve Mustafa Akbaş da sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacaklar.
FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU
Fnerbahçe son 5 maçında 2 beraberlik 3 de galibiyet elde etti. Ayrıca Sarı Lacivertliler son 11 maçtır mağlubiyet görmediler. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Göztepe ile oynamış ve karşılaşmadan 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Fenerbahçe'de Giuliana sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Vincent Janssen, Luis Neto ve Şener Özbayraklı, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Son olarak sakatlığı nedeniyle hafta içi takımla çalışamayan Martin Skrtel'in de bu maçta oynayabilmesi beklenmiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Kamil, Okay, Onazi, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Olcay, Burak
Fenerbahçe: Volkan, Dirar, Isla, Neustadter, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Alper, Valbuena, Aatıf, Soldado
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