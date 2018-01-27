Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TS - FB muhtemel ilk onbirler

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi nefesler tutuldu. Süper Lig ikinci yarı ikinci maçı yani 19. hafta maçında Medical Park'ta Trabzonspor ile Fenerbahçe kıyasıya puan mücadelesi verecek. Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğe gelmesinden sonra zirveyi zorlayan Trabzonspor, son 11 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, 30 puanla 5. sırada iken Fenerbahçe, 36 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte TS- FB maçı muhtemel ilk 11'leri, takımların son durumları, cezalı, sakat oyuncuların durumları...
Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki ateşli rekabette bir maç daha bizi bekliyor. Süper Lig'de 2017-18 sezonunun 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecekler. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını, Türkiye'de Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk'te (beIN Medya) yayınlanacak. Maç beIN Sports 1 kanalında ve beIN Connect portalında canlı olarak izlenebilecek.
SEYİRCİ REKORU KIRILABİLİR!
Açılışı 18 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen, bugüne dek ligde 17 karşılaşmaya ev sahipliği yapan 41 bin seyirci kapasiteli Medical Park Stadı'nda, taraftarlar kombine kartların haricinde satışa sunulan biletleri tüketti.
Bordo-mavililer, geçen sezon Galatasaray maçında 33 bin 809, Beşiktaş maçında da 35 bin 531 seyirciyle rekor kırılan Medical Park'ta ilk kez karşılaşacağı Fenerbahçe karşısında şu ana kadar ki en fazla taraftar sayısına ulaşacak.
Fenerbahçe taraftarının karşılaşmayı stattan izleyemeyecek olması nedeniyle 2040 kişilik misafir takım tribününün de bordo-mavili taraftarlara satışa çıkarılmasıyla statta daha fazla seyirci bulunabilecek.
Trabzonspor Kulübü, kombine kartı bulunup maça gelemeyecek taraftarlara da uyarılarda bulundu. Uyarıda, maça gelemeyecek taraftarların koltuklarını kulübe devretmeleri istendi.
Güvenlik nedeniyle kapatılan koltuklar dikkate alındığında 38 bin dolayında bordo-mavili taraftarın maçta takımlarına destek vermesi bekleniyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Amacımız Trabzonsporumuzu çok çok iyi yerlere getirmek. Bunun başlangıcı da Fenerbahçe maçı. Novak, yüzde 90 oynamayacak. Sakatlığı nüksetti. Burak, yüzde 99 oynayacak. Hafif antrenmanlara başlayacak. Novak'ın olmadığı yerde değişiklik mecburen yapacağız. Hubocan cezalı, Mustafa sakat. Bu durumu mazeret olarak göstermeyelim. Hangi arkadaşımız oynarsa oynasın en güzel şeyi yapacağına yürekten inanıyoruz. Kadromuzu netleştirmedik." dedi.
Fenerbahçe'de Göztepe maçında sakatlanan Giuliano bu zorlu deplasmanda yok. Sakatlıkları devam eden Luis Neto, Vincent Janssen ve Şener Özbayraklı'nın da forma giymeleri beklenmiyor. Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı, sarı kart sınırında bulunuyor.
Üst üste dördüncü kez bu rekabette düdük çalacak olan Ali Palabıyık, kariyerinde toplamda da dördüncü kez bu maçta görev yapacak. Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'un konuğu oluyor. Kadıköy'de oynanan ilk maçta taraflar birbirine üstünlük sağlayamamış ve karşılaşma 2-2 berabere bitmişti.
Palabıyık'ın daha önce yönettiği bu maçlarda Trabzonspor üç maçtan da galip ayrılamadı. Öte yandan Kadıköy'de oynanan iki maç da beraberlikle sonuçlanırken Trabzon'da oynanan tek maç, Fenerbahçe'nin 3-0'lık galibiyetiyle tamamlanmıştı.
Ali Palabıyık'ın bu sezonki Fenerbahçe karnesi
Hakem Ali Palabıyık, bu sezon sarı-lacivertlilerin üç maçında görev yaptı. Fenerbahçe bu üç maçın ikisinden galip ayrılırken biri de beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, Palabıyık'ın düdük çaldığı üç maçta da yenilgi almadı. Beşiktaş'ı evinde, Bursaspor'u ise deplasmanda deviren Fenerbahçe, tek beraberliği Trabzonspor'a karşı evinde aldı.
Ali Palabıyık'ın bu sezonki Trabzonspor karnesi
36 yaşındaki hakem, bu sezon Trabzonspor'un ligde iki maçında düdük çaldı. Palabıyık'ın yönettiği iki maçtan da yenilgi almayan Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında berabere kalırken Sivasspor'u ise deplasmanda 2-1 mağlup etti.
İddaa'da bu maç için Trabzonspor'un galibiyetine 2.20 oran veriliyor.
Beraberliğe verilen oran 3.00 olarak belirlenmiş.
Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.40'lık oran biçilmiş.
İddaa'nın bu oranlarda maç gününe kadar değişiklik yapma hakkı bulunuyor.
Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Novak, Okay, Onazi, Yusuf, Abdülkadir, N'Doye, Burak
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatıf, Valbuena, Soldado
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