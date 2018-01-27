Trabzonspor, Fenerbahçe maçına hazır

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışmalar yaptığı belirtildi.
İdmanın, top kapma ve pas çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.
Medical Park Stadı'ndan oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.
(AA)
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