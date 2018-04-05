Trabzonspor taraftarları FIFA önünde çadır kurdu

ZÜRİH (AA) - Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda şike yaptığını savunan bir grup Trabzonspor taraftarı, İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA Genel Merkezi önünde FIFA'nın "şike sürecine müdahil olmama" yönündeki kararını protesto etmek için çadır kurdu.

Trabzonsporlu göstericilerden İbrahim Ertürk yaptığı açıklamada, "Bu yaptığımız eylemle, FIFA'ya 'Bu konuda ya karar vereceksin, ya karar vereceksin' durumunu hatırlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertürk, "Beklenen sonuç alınmazsa bir sonraki süreçte, açtığımız çadırda açlık grevine gitmeyi de planlıyoruz." dedi.

Trabzonspor, geçen yıl 3 Temmuz 2011'de başlayan şike süreciyle ilgili olayların yıl dönümünde FIFA'ya başvuruda bulunmuştu.

Başvuru sonrasında FIFA Disiplin Kurulu ise, Trabzonspor Kulübüne gönderdiği yazıda, "şike sürecine müdahil olmama" yönünde görüş bildirmişti.